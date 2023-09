Basket, colpo del Bayern Monaco: firmato l’ex Nba Ibaka

Il Bayern Monaco piazza un grande colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni di Serge Ibaka con un contratto annuale. Il lungo congolese di passaporto spagnolo ritorna in Eurolega dopo 14 stagioni oltreoceano, dove ha disputato oltre mille partite in Nba. Campione Nba con i Toronto Raptors nel 2019 e tre volte consecutive nell’all defensive team dal 2012 al 2014, recentemente il suo rendimento era calato. Nell’ultima stagione ha vestito per poche partite la maglia dei Milwaukee Bucks, prima di essere scambiato e tagliato dagli Indiana Pacers senza mai scendere in campo.

All’età di 34 anni Air Congo non è più quello di un tempo dal punto di vista atletico, ma in Europa potrà sicuramente dire ancora la sua. Il Bayern Monaco si candida così ad un posto nei playoff di Eurolega grazie ad un mercato intelligente condotto dal gm italiano Davide Baiesi, capace di aumentare il talento palla in mano e i centimetri sotto canestro. Oltre a Ibaka infatti sono sbarcati in Baviera anche altri due ex Nba che potrebbero avere un buon impatto come Carsen Edwards e Leandro Bolmaro.