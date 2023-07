Sport in tv oggi sabato 15 luglio: programma e orario di tutti gli eventi

Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv della giornata di oggi, sabato 15 luglio. Sul campo centrale di Wimbledon va in scena la finale del tabellone femminile tra la ceca Marketa Vondrousova e la tunisina Ons Jabeur, che sicuramente sapranno regalare spettacolo per conquistare il titolo Slam. Per quanto riguarda il calcio spazio alle prime amichevoli estive per i club di Serie A, con Genoa, Fiorentina, Monza, Sassuolo, Roma e Frosinone in campo. Nel frattempo a Fukuoka prosegue l’appuntamento con i Mondiali di nuoto e tuffi. Nel pomeriggio spazio alla quattordicesima tappa del Tour de France e alla Superbike per i motori. Ecco il programma di sabato 15 luglio.