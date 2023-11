Sport in tv oggi sabato 11 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 11 novembre 2023. Come sempre tanto calcio, dai tre anticipi di Serie alla Serie B, passando per la C e le sfide estere. La MotoGP fa tappa in Malesia con le qualifiche e la sprint race, mentre il tennis entra nel vivo con le semifinali di Billie Jean King Cup e le finali a Metz e Sofia. Fine settimana ricco anche sul fronte sport invernali, tra sci alpino e discipline sul ghiaccio. Senza dimenticare il volley, il golf e tanto altro ancora.