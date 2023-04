Inter-Fiorentina, Inzaghi: “Sconfitta che fa male. I confronti con la società ci sono quotidianamente”

“Qualcosa non va, la decima sconfitta fa male. C’è grandissima delusione per aver perso due partite consecutive in casa davanti ad un pubblico meraviglioso. Dobbiamo lavorare più tutti quanti, io per primo. Per quanto riguarda l’impegno, la squadra ha fatto il massimo seguendo quel che avevamo preparato. Dobbiamo essere più cattivi nelle situazioni, abbiamo avuto tante palle gol”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo la sconfitta (la terza consecutiva in campionato) contro la Fiorentina per 1-0. “Col passare dei minuti la squadra ha perso lucidità. Chi è entrato, lo ha fatto con lo spirito giusto – spiega a Dazn -. Nel 2023 stiamo segnando di meno, è un dato di fatto. Bisogna lavorare ancora più duramente e dovremo farlo in un mese intenso. Dobbiamo anche recuperare più calciatori possibili”. Su Lukaku: “Se avesse fatto due gol, la prestazione sarebbe stata giudicata diversamente. Si è mosso tanto e ha avuto tante occasioni, come ne hanno avute Barella e Mkhitaryan. Non mi soffermerei su Romelu e basta. L’umore dello spogliatoio non è dei migliori, ma fa parte del calcio. Ora serve lucidità”. E conclude: “I confronti ci sono quotidianamente, con società e spogliatoio. Quello che stiamo facendo ora non basta”.