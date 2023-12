Sport in tv oggi mercoledì 20 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Definito il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di mercoledì 20 dicembre. Occhi puntati sulla Coppa Italia, con l’Inter impegnato contro il sorprendente Bologna di Thiago Motta, grande ex di turno. Senza dimenticare il calcio internazionale, con la Carabao Cup di scena. Senza dimenticare la sfida di Eurolega di basket tra Milano e Lione. In serata anche la sfida di Champions di volley tra Piacenza e Benfica.