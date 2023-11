Sport in tv oggi martedì 7 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 7 novembre 2023. Inizia un nuovo turno di Champions League con il Milan chiamato a fare risultato contro il PSG se vuole mantenere vive le speranze di passaggio del turno. In campo anche la Lazio in asa contro il Feyenoord. Calcio protagonista anche con la Coppa Italia di Serie C. Il tennis sempre protagonista, dato che iniziano le Billie Jean King Cup Finals da Siviglia, insieme agli ATP di Metz e Sofia.