Sport in tv oggi, martedì 21 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, martedì 21 marzo: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Prosegue il Mondiale di curling femminile già dalle 9 di mattina in diretta su Eurosport, il tennis fa tappa a Miami con il primo turno di Wta, mentre per il basket prosegue l’Eurolega con la sfida tra Fenerbahce e Milano. Per il calcio spazio alla Champions League femminile. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.