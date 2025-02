È stata una notte decisamente movimentata, quella dell’NBA 2024/2025. Non solo per quanto visto in campo, dove sono andate in scena cinque partite che hanno regalato spettacolo e diversi spunti di interesse. Ma anche per la scia lunga generata dalla clamorosa trade che ha portato Luka Doncic dai Dallas Mavericks ai Los Angeles Lakers, con Anthony Davis che ha fatto il percorso inverso. Un colpo di mercato che ha già lasciato i primi strascichi anche sul campo.

NBA: Boston, che rimonta a Phildelphia! Tatum trascinatore

Partiamo dalla sfida di Philadelphia tra i Sixers e Boston. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta di misura contro Denver che ha interrotto una striscia di ben quattro successi consecutivi. I Celtics, invece, sono alla ricerca di continuità e della terza vittoria di fila dopo due sconfitte nelle ultime cinque partite. Ne esce una partita spettacolare, con Philadelphia che chiude il primo tempo avanti di 23 punti trascinati da un’altra super prestazione di Tyrese Maxey, che chiude con 34 punti ma si spegne nel secondo tempo. Nella ripresa, infatti, Boston cambia decisamente ritmo all’insegna di Jayson Tatum, che guida i suoi al sorpasso soprattutto nel quarto quarto, nel quale segna 13 dei suoi 35 punti di serata dando un contributo decisivo al parziale di 16-38 che permette il sorpasso ospite. Ad arricchire ulteriormente la prestazione del numero 0 dei Celtics sono i 7 rimbalzi e gli 11 assist.

Gli altri risultati: Fontecchio in doppia cifra nella vittoria di Detroit

Tra gli altri risultati, da sottolineare la bella vittoria di Detroit in casa contro Chicago. I Pistons prendono il controllo delle operazioni a metà del secondo quarto e non lasciano mai la leadership nel punteggio. Cade Cunningham non è molto preciso al tiro (10/23 dal campo) ma trova con continuità i compagni (15 assist), tanto che a fine partita saranno setti i giocatori di Detroit in doppia cifra. Tra questi anche Simone Fontecchio, che nei 18 minuti giocati realizza 11 punti (2/4 da tre) aggiungendo quattro rimbalzi e una stoppata.

Bella vittoria, la sesta nelle ultime sette partite, anche per Toronto contro i Los Angeles Clippers, mentre a Milwaukee non basta un’altra grande serata di Giannis Antetokounmpo (30-11-7): i Bucks cedono di schianto nel quarto quarto (20-39) e vengono sorpresi in casa dai Memphis Grizzlies, tra i quali spicca Jaren Jackson Jr con 37 punti.

Doncic: “Credevo di passare tutta la carriera a Dallas”, e i Mavs crollano

Dallas crolla nella prima partita dopo il clamoroso annuncio del passaggio di Luka Doncic ai Lakers. I Mavs pagano anche le tante assenze, che favoriscono la facile vittoria dei Cleveland Cavaliers con il risultato di 144-101. I Cavs mettono le cose in chiaro già nel primo quarto, chiuso addirittura per 50-19, chiudendo poi il primo tempo sul 91-46, per poi gestire il tutto nella ripresa. Nella notte è arrivato anche il messaggio di Doncic per Dallas dopo questo trasferimento che ha scosso l’intera NBA.

“Sette anni fa sono arrivato da teenager per inseguire il mio sogno di giocare a basket al più alto livello. Credevo di passare tutta la mia carriera qui e volevo con tutto me stesso portarvi un campionato – si legge –. L’amore e il supporto che mi avete dato è stato più di quanto potessi mai sognare. Nei momenti belli e brutti, dagli infortuni alle NBA Finals, il vostro supporto non è mai cambiato. Mentre comincia il nuovo capitolo del mio viaggio in questo sport, lascio una città che considererò per sempre casa mia”.

Poi, lo sloveno commenta anche il passaggio ai Lakers: “Sono grato per questa opportunità fantastica. Il basket vuol dire tutto per me, e non importa dove giochi, lo farò sempre con la stessa gioia, passione e obiettivo, quello di vincere campionati”.

Non solo Doncic: trade a tre tra Spurs, Kings e Bulls

Non sarà clamorosa come il passaggio di Doncic ai Lakers, ma nella notte è diventata realtà un’altra trade importante che era già nell’aria da tempo. Al centro c’è De’Aaron Fox, che passa da Sacramento a San Antonio e andrà a formare una coppia molto interessante con Victor Wembanyama. Coinvolta anche Chicago, che cede Zach LaVine, in partenza da tempo, proprio ai Kings. Gli Spurs hanno ceduto Sidy Cissoko, Zach Collins e Tre Jones e rinunciato a quattro tre scelte e a due seconde scelte. I Kings, invece, che hanno ceduto anche Kevin Huerter, si sono assicurati LaVine e tre prime scelte che erano di San Antonio, oltre a tre seconde scelte. Infine, i Bulls si assicurano Collins, Jones e Huerter e si riprendono la prima scelta al Draft del prossimo giugno, che in precedenza era degli Spurs.

Classifiche aggiornate NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 40-9 Boston Celtics 35-15 New York Knicks 32-17 Indiana Pacers 27-20 Milwaukee Bucks 26-21 Miami Heat 24-23 Detroit Pistons 25-24 Orlando Magic 24-26 Atlanta Hawks 22-27 Chicago Bulls 21-29 Philadelphia 76ers 19-29 Toronto Raptors 16-33 Brooklyn Nets 16-33 Charlotte Hornets 12-34 Washington Wizards 7-41

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 38-9 Memphis Grizzlies 33-16 Houston Rockets 32-16 Denver Nuggets 30-19 Los Angeles Lakers 28-19 Los Angeles Clippers 28-21 Minnesota Timberwolves 27-22 Phoenix Suns 25-23 Dallas Mavericks 26-24 Sacramento Kings 24-24 Golden State Warriors 24-24 San Antonio Spurs 21-25 Portland Trail Blazers 20-29 New Orleans Pelicans 12-37 Utah Jazz 11-36

Tutti i risultati della notte

Detroit Pistons – Chicago Bulls 127-119

Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks 144-101

Toronto Raptors – Los Angeles Clippers 115-108

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 110-118

Milwaukee Bucks – Memphis Grizzlies 119-132