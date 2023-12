Sport in tv oggi lunedì 18 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Tutto pronto per una nuova giornata di sport. Si apre una settimana da non perdere ed è definito il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di lunedì 18 dicembre. Si parte dall’Alta Badia dove è in programma il secondo gigante sulla Gran Risa. Occhi puntati anche sul calcio con i sorteggi europei a Nyon. In serata spazio invece ad Atalanta-Salernitana (Serie A) e a Fluminense-Al Ahly (Coppa del Mondo per club). Di seguito il palinsesto al completo.