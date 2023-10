Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di lunedì 16 ottobre 2023. Il calcio è sempre protagonista con gli inconti di qualificazione agli Europei 2024 ma anche con la Serie C. Poi tanto tennis, con ben sei tornei in programma tra uomini e donne: il circuito ATP gioca a Tokyo, Stoccolma e Anversa; quello WTA a Nanchang, Monastir e Cluj.