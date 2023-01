Sport in tv oggi, lunedì 16 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

Una nuova giornata di emozioni sportive tutta da vivere in tv. Di seguito ecco il palinsesto televisivo della giornata di lunedì 16 gennaio per quel che riguarda lo sport. Nella notte, il via agli Australian Open di tennis, e poi nell’arco della giornata spazio anche al calcio con le partite di Serie A e Serie B. Proseguono, inoltre, i Masters si snooker, poi ancora Universiadi e la grande pallacanestro d’Oltreoceano con l’NBA.