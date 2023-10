Sport in tv oggi giovedì 26 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 26 ottobre 2023. Archiviato il turno di Champions League, la Uefa sposta i riflettori su Europa League (Roma e Atalanta) e Conference League (Fiorentina), mentre continua il turno infrasettimanale di Serie C in Italia. Occhi puntati anche sul tennis tra Basilea, Vienna e il WTA Elite Trophy di Zhuhai. E non è finita perché in serata avrà luogo il match di Eurolega Alba Berlino-Milano. Di seguito, il palinsesto completo.