Sport in tv oggi, giovedì 13 luglio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 13 luglio 2023. Tanti gli appuntamenti da non perdere, spicca il torneo di Wimbledon con le semifinali femminili e il Tour de France che prosegue con la dodicesima tappa che porterà la Grande Boucle da Rouanne a Belleville-en-Beaujolais. Spazio anche alla Summer League NBA, oltre al Mondiale Under 21 di volley che vedrà l’Italia sfidare il Belgio. Sempre per la pallavolo, spazio alla fase finale della Nations League femminile: l’Italia se la vede con la Turchia.