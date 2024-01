Sport in tv oggi domenica 7 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 6 gennaio 2024. Giornata molto intensa fin dalla mattinata presto, con gli slalom di sci alpino di Adelboden e Kranjska Gora e le staffette di biathlon ad Oberhof. Spazio poi al calcio, e in particolare alla Serie A (con il big match Roma-Atalanta, ma anche tante altre big impegnate come Juventus, Milan e Lazio). Proseguono poi gli Europei di pallanuoto, la Serie A1 di basket e la Superlega di volley, oltre all’A1 Femminile. Protagonisti infine gli altri sport invernali come lo sci di fondo e il salto con gli sci, ma anche altro calcio con la Serie C e la Supercoppa Femminile. Di seguito il programma completo e dettagliato.