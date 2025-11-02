Sport in tv oggi (domenica 2 Novembre 2025): Sinner si gioca il numero 1, Serie A e tanto altro in programma
Si preannuncia una domenica ricca di tanto sport in tv. Tanti impegni e molte sfide piuttosto interessanti, in tutti gli sport.
Oggi domenica 2 Novembre 2025 ci sono tanti impegni e sfide importanti nei vari sport. Turno importante di serie A e questa sera occhio anche al big match tra Milan e Roma mentre all’ora di pranzo l’Inter andrà a Verona. Grande chance per Jannik Sinner in finale a Parigi e l’azzurro – in caso di vittoria – può tornare numero uno al mondo. Basket, volley e tanto altro per una domenica entusiasmante.
Sport in tv, ecco cosa verrà trasmesso domenica 2 Novembre 2025
Per quel che riguarda il tennis poi lo sport in tv evidenzierà anche le Wta Finals di Riyad ed il debutto nel singolare di Jasmine Paolini, in campo contro la numero uno al mondo Aryna Sabalenka. Ecco il programma con tutto lo sport odierno oggi in tv:
6.00 Tennis, WTA 250 Jiujiang: finali singolare e doppio – 8.30 SuperTennis HD, Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW
6.30 Tennis, WTA 250 Hong Kong: finali singolare e doppio – 9.00 Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW
9.30 Tennis, ATP 250 Atene: qualificazioni e 1° turno, singolare e doppio – 17.00 Tennis TV
12.30 Calcio, Serie A: Verona-Inter – DAZN, DAZN 1
12.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Inter – DAZN, Rai Sport HD, Rai Play
12.30 Tennis, ATP 250 Metz: qualificazioni e 1° turno, singolare e doppio (2° match dalle 12.00 Passaro-Added) – 15.00 Tennis TV
12.30 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi: finali singolare e doppio (Non prima delle 15.00 Sinner-Auger-Aliassime) – 15.00 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV, differita Sinner-Auger-Aliassime 17.00 TV8 HD, tv8.it
13.00 Tennis, WTA Finals Riyadh: fase a gironi singolare e doppio (Non prima delle 15.00 Paolini-Sabalenka) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW
13.30 Tennis, WTA 250 Chennai: finali singolare e doppio – 13.30 Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW
14.10 SCHERMA – Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile – diretta streaming su Sportface TV
14.35 Atletica, Maratona New York: gara femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Lecce – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Torino-Pisa – DAZN, DAZN 2
15.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Ternana – DAZN
15.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Monviso – VBTV, DAZN
15.05 Atletica, Maratona New York: gara maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
16.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Scandicci – VBTV, DAZN
16.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Derthona – flima.tv
16.00 Basket, Serie A: Cantù-Cremona – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
16.30 Basket, Serie A: Venezia-Varese – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Trapani-Brescia – LBA TV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Perugia – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: San Giovanni in Marignano-Cuneo – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Macerata – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Chieri – VBTV
17.00 Volley, SuperLega: Padova-Grottazzolina – VBTV
17.30 Pattinaggio artistico, Skate Canada: libero maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
18.00 Calcio, Serie A: Parma-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Fiorentina – DAZN
18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Roseto – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Sesto San Giovanni – flima.tv
18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Cisterna – VBTV
18.00 Volley, SuperLega: Modena-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Milano – LBA TV
19.00 Basket, Serie A: Tortona-Napoli – LBA TV
19.00 Volley, SuperLega: Verona-Trentino – DAZN, VBTV
19.30 Volley, SuperLega: Milano-Monza – DAZN, VBTV
19.40 Pattinaggio artistico, Skate Canada: danza sul ghiaccio – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
20.00 Calcio femminile, Mondiali U17: quarti, Italia-Messico – Rai Play Sport 1, differita 23.20 Rai Sport HD
20.45 Calcio, Serie A: Milan-Roma – DAZN, DAZN 1