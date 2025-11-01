Serie A, Spalletti parte forte: la Juventus espugna lo Zini, Cremonese ko
Luciano Spalletti parte subito con il botto: la Juventus sbanca lo Zini, la Cremonese di Nicola cede il passo alla Vecchia Signora.
Inizia con una vittoria l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Dopo il successo interno contro l’Udinese, collezionata con Brambilla in panchina, la Vecchia Signora conquista allo Zini la sua seconda affermazione consecutiva, la prima con il tecnico di Certaldo alla guida della squadra. La compagine bianconera ha fatto la voce grossa in casa della Cremonese, facendo proprio il match con il punteggio di 2-1.
Spalletti inizia col botto: Kostic e Cambiaso piegano la Cremonese
La nuova Juventus targata Spalletti incanala la partita subito sui binari giusti. Il club bianconero impiega appena due minuti per sbloccare la gara allo Zini, portandosi avanti nel punteggio grazie al gol di Kostic. Quello siglato dal serbo è il secondo gol più veloce (1’25’’) segnato dalla Juventus in trasferta in Serie A, dopo quello di Nicola Legrottaglie contro l’Atalanta, il 20 aprile 2008 (46’’).
Galvanizzata dal buon momento, la Vecchia Signora si prende la scena, sfiorando poco dopo il raddoppio prima con Vlahovic e poi con Locatelli che colpisce un palo. Un 2-0 che la formazione allenata da Luciano Spalletti trova nella ripresa, al minuto 68. I bianconeri bucano ancora una volta la porta della Cremonese con Cambiaso. Toccata nell’orgoglio, la squadra guidata da Davide Nicola risponde a tono, accorciando le distanze nel finale di gara con la rete di Vardy. Gol che, però, non basta alla compagine padrona di casa per evitare la sconfitta.
Il Tabellino
CREMONESE-JUVENTUS 1-2
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano (36′ st Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo (17′ st Sarmiento), Vandeputte, Floriani Mussolini (26′ st Faye); Bonazzoli (26′ st Vazquez), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino. All.: Nicola
Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie (40′ st Rugani), Locatelli, Thuram (34′ st Adzic), Kostic (34′ st Joao Mario); Openda (19′ st Conceicao), Vlahovic (40′ st David). A disp.: Perin, Scaglia, Zhegrova, Miretti, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 2′ Kostic (J), 23′ st Cambiaso (J), 38′ st Vardy (C)
Ammoniti: Bianchetti (C)
Espulsi:
Note: Al 51′ st ammonito Spalletti (J) per proteste