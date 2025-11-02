Nella seconda giornata della Prima Prova Nazionale di sciabola a Carrara, il sabato è tutto dei Giovani. Storico tris della famiglia Reale nel maschile, vittoria all’ultima stoccata per Gaia Karola Carafa nel femminile.

Prosegue a Carrara la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile, e la seconda giornata – dedicata alla categoria Giovani (Under 20) – regala emozioni e risultati storici.

A imporsi sono stati ieri Edoardo Reale dell’Aeronautica Militare e Gaia Karola Carafa del Centro Sportivo Carabinieri, protagonisti assoluti del sabato toscano.

Sciabola maschile: il “podio di famiglia” dei fratelli Reale

Un risultato senza precedenti nella storia recente della scherma italiana: tre fratelli sul podio nella stessa gara.

La vittoria va a Edoardo Reale (classe 2006, Aeronautica Militare), che supera in finale il fratello Leonardo (classe 2008, Frascati Scherma) per 15-14, in una replica della finale tricolore dello scorso giugno a Piacenza.

Sul terzo gradino del podio Valerio Reale, anch’egli aviere, insieme a Matteo Ottaviani del Frascati Scherma.

Un dominio assoluto della famiglia Reale e del Frascati Scherma, che piazza tutti e quattro i medagliati di giornata.

Top 8 sciabola maschile Giovani:

Edoardo Reale (Centro Sportivo Aeronautica Militare) Leonardo Reale (Frascati Scherma) Valerio Reale (Centro Sportivo Aeronautica Militare) Matteo Ottaviani (Frascati Scherma) Andrea Tribuno (Fides Livorno) Christian Avaltroni (SS Lazio Scherma Ariccia) Filippo Landi (SS Lazio Scherma Ariccia) Antonio Aruta (Sommavesuvio)

Sciabola femminile: Carafa regina all’ultima stoccata

Anche la gara femminile si decide sul filo: Gaia Karola Carafa del Centro Sportivo Carabinieri vince 15-14 contro Elisabetta Borrelli del Centro Sportivo Esercito dopo un match spettacolare.

Sul podio anche Vittoria Mocci (Accademia d’Armi Musumeci Greco) e Vittoria Fusetti (Petrarca Scherma Padova), entrambe classe 2009 e reduci dai successi di ieri nella categoria Cadette.

Top 8 sciabola femminile Giovani:

Gaia Karola Carafa (Centro Sportivo Carabinieri) Elisabetta Borrelli (Centro Sportivo Esercito) Vittoria Mocci (Accademia d’Armi Musumeci Greco) Vittoria Fusetti (Petrarca Scherma Padova) Francesca Romana Lentini (Club Scherma Roma) Flavia Astolfi (Accademia d’Armi Musumeci Greco) Greta Vinci (SS Lazio Scherma Ariccia) Elisa Grassi (Club Scherma Roma)

