Sport in tv oggi, domenica 15 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

Una nuova giornata di emozioni sportive tutta da vivere in tv. Di seguito ecco il palinsesto televisivo della giornata di domenica 15 gennaio per quel che riguarda lo sport. Prosegue la Hero Cup di golf, così come il grande calcio europeo: in Serie A scendono in campo le romane con la Lazio impegnata contro il Sassuolo e la Roma protagonista della grande sfida contro la Fiorentina. Giornata tutta da vivere anche per gli sport invernali e il Masters di snooker. Non mancherà lo spettacolo del basket con le partite del campionato di Serie A e, nella notte italiana, le sfide tra le formazioni dell’NBA.