Sport in tv oggi domenica 11 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Tutto pronto per una nuova giornata di sport: ecco il programma e il palinsesto sportivo della giornata di domenica 11 febbraio 2024. Occhi puntati su Doha, sede dei Mondiali di nuoto, con la giornata di batterie in vasca. Si parte alle 7:30 con i big azzurri pronti a cercare la qualificazione. Mattinata dedicata anche agli sport invernali, con lo slalom maschile di Bansko e lo slalom femminile Soldeu. Alle 14:30 invece spazio all’inseguimento femminile dei Mondiali di biathlon a Nove Mesto. Senza dimenticare ovviamente basket e Serie A. Il massimo campionato italiano di calcio offre in particolare il big match Milan-Napoli.