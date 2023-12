Sport in tv mercoledì 6 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Mercoledì 6 dicembre sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Calcio protagonista con il turno infrasettimanale di Premier League. Dodici squadre in campo con i big match Manchester United-Chelsea e Aston Villa-Manchester City alle 21:15. In campo anche Brighton e Liverpool con Brentford e Sheffield. In campo la Fiorentina in Coppa Italia, nell’ottavo di finale con il Parma e l’Inter in vista ai quarti. Si giocherà anche il recupero di Ligue 1 tra Marsiglia e Lione, dopo l’aggressione al pullman dell’OL del mese scorso. Sempre in campo sul parquet dell’Eurolega con la super sfida tra Virtus Bologna e Barcellona, quarta contro seconda, alle 20:30 alla Segafredo Arena. Proseguono gli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni con le finali di giornata nel pomeriggio.