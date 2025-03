Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 26 marzo 2025. Prosegue l’appuntamento con la Vola a Catalunya di ciclismo, e oggi andrà in scena anche la Brugge-De Panne. Inoltre, fari puntati ancora sulle finali di sci alpino a Sun Valley con il gigante maschile. In serata, spazio ai due tornei di Miami, il Masters 1000 e il Wta 1000, oltre al volley con gara-4 dei quarti di finale di Superlega e al basket con la Virtus Bologna impegnata contro la Stessa Rossa in Eurolega e Tortona contro il Wurzburg in Champions League.