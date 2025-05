Martedì 27 maggio si presenta ricco di eventi di sport in tv fin dalla mattina, con il Roland Garros, che vedrà in campo gli italiani Francesco Passaro, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Occhi puntati sulla sedicesima tappa del Giro d’Italia.

MATTINA

09.00 Tuffi, Europei 2025: preliminari femminili trampolino tre metri – Diretta streaming su eurovisionsport.com.

10.00 Ginnastica artistica, Europei 2025: qualificazioni maschili per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre (prima suddivisione) – Diretta streaming su Gym Tv Online.

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: primo turno singolare maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD (dalle 17:45) e su Eurosport2 HD (fino alle 20:40); in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. (Passaro vs de Jong 2° match e inizio programma dalle

11.00; Cobolli vs Cilic 3° match e inizio programma dalle 11.00; Arnaldi vs Auger-Aliassime 4° match e inizio programma dalle 11.00; Bellucci vs Draper 4° match e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: primo turno singolare femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD (dalle 17:45) e su Eurosport2 HD (fino alle 20:40); in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: primo turno doppio maschile – Diretta streaming su Discovery+.

(Darderi/Hidalgo vs Erler/Frantzen 2° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: primo turno doppio femminile – Diretta streaming su Discovery+.

11.35 Ciclismo, Giro d’Italia 2025: sedicesima tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 11:25 alle 14:00; Rai 2 HD dalle 14:00 alla fine; Eurosport1 HD dalle 10:55 alla fine; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

POMERIGGIO

14.00 Ginnastica artistica, Europei 2025: qualificazioni maschili per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre (seconda suddivisione) – Diretta streaming su Gym Tv Online.

14.30 Tuffi, Europei 2025: finale sincro maschile dalla piattaforma – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su eurovisionsport.com.

16.15 Tuffi, Europei 2025: finale femminile trampolino tre metri – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su eurovisionsport.com.

17.30 Ginnastica artistica, Europei 2025: qualificazioni maschili per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre (terza suddivisione) – Diretta streaming su eurovisionsport.com e su Gym Tv Online.

18.30 Pallanuoto femminile, Finale Scudetto (gara-2): SIS Roma vs L’Ekipe Orizzonte – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

SERA

20.30 Basket, Serie A2: Rimini vs Forlì – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Basket, Playoff Scudetto (quarti di finale): Virtus Bologna vs Reyer Venezia (gara-5) – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.