Sport in tv martedì 2 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi sportivi

Secondo giorno dell’anno 2024, naturalmente all’insegna dello sport. A partire dal tennis, con il torneo Atp/Wta di Brisbane che offre, oltre ai recuperi dei match di Arnaldi e Bronzetti, anche il ritorno nel singolare di Rafa Nadal dopo un anno di stop. Grande attesa anche per il calcio italiano ed estero. Milan e Cagliari in campo in Coppa Italia. In Premier invece tocca a West Ham e Brighton. Grande giornata di basket, tra Eurolega (Olympiakos-Olimpia Milano) e la nottata Nba. Di seguito, il programma completo dello sport in tv.