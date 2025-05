La giornata di oggi, lunedì 5 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. Via al tabellone delle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Oggi e domani si giocherà per accedere al tabellone principale, che si aprirà mercoledì 7. Si chiude il 35° turno di Serie A con il Milan che vola in trasferta a Genova contro il Genoa (20.45). Proseguono i Playoff di Nba. Si aprono le semifinali di Eastern Conference con gara-1 tra Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers (ore 00.00). Si chiude la serie tra Golden State Warriors e Houston Rocketa con gara-7 in Texas alle 02.30.

IL PALINSESTO

02.30 – SkySportNba: Basket Nba, Houston-Golden State Gara 7

11.00 – Supertennis: Internazionali BNL d’Italia. Sorteggio tabelloni

13.45 – Eurosport: Biliardo, Mondiali. Finale

15.35 – Eurosport2: Ciclismo, Vuelta donne. 1^ tappa

19.30 – Eurosport: Biliardo, Mondiali. Finale

20.45 – Dazn: Calcio, serie A. Genoa-Milan

21.00 – SkyCalcio: Calcio, Premier. Crystal Palace-Nottingham F.

21.00 – Dazn: Calcio, Liga. Girona-Maiorca