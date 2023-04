Sport in tv domenica 9 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 9 aprile 2023. Pasqua all’insegna del tennis con riflettori puntati su Montecarlo. Continua anche l’Augusta Masters di golf, mentre il ciclismo entra nel vivo con la Parigi-Roubaix. Domenica di finali per i Mondiali di curling. Poi spazio al calcio estero tra Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Ecco il palinsesto sportivo.