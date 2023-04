Sport in tv domenica 30 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 30 aprile 2023. Giornata in cui i fari puntati saranno in buona parte sulla Serie A, con il Napoli che potrebbe conquistare aritmeticamente il terzo scudetto della sua storia, ponendo fine ad un’attesa lunga 33 anni. Occhi anche sulla Serie B, sui campionati esteri e non solo sul calcio. Matteo Arnaldi, Carlos Alcaraz, Holger Rune e altre stelle del tennis saranno protagoniste nel Masters 1000 di Madrid. Ci sarà il grande basket, con il campionato di Serie A1 italiano e con i playoff NBA, senza dimenticare la pallavolo, con i playoff della Serie A1 femminile e della Superlega maschile.