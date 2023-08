Spezia-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spezia-Venezia, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. La compagine ligure, dopo la retrocessione in Serie B per la sconfitta nello spareggio con l’Hellas Verona, vuole rialzare la testa in questa nuova stagione a cominciare da questa sfida. La formazione arancioneroverde, dal suo canto, spera di passare sul campo del Picco in modo tale da accedere ai sedicesimi. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di lunedì 14 agosto e sarà trasmessa in diretta tv su 20, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it, inoltre, seguirà l’evento con una diretta testuale e al termine del match fornirà tabellino, pagelle ed approfondimenti.

