Spezia-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Spezia-Roma, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Picco i liguri vogliono proseguire nel buon momento di forma e allontanarsi ancora dalle zone calde della classifica, i giallorossi cercano un’altra vittoria per restare ai piani alti della classifica. Chi vincerà? Tutto pronto per il fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 22 gennaio.

Spezia-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini.