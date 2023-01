Diffidati Spezia-Roma, giallorossi a rischio squalifica in vista del Napoli

Ci sono diffidati prima di Spezia-Roma tra le fila dei giallorossi in vista del prossimo impegno contro il Napoli? La risposta è sì: nella squadra di Mourinho la lista è assai lunga, composta da Celik, Cristante, Mancini, Smalling, Zaniolo, quest’ultimo come ben noto non sarà della partita perché ha rifiutato la convocazione. Dunque massima attenzione per gli altri quattro a non rimediare un cartellino giallo per non saltare la prossima partita.