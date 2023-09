Spezia-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spezia-Reggiana, match del Picco valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa hanno intenzione di cancellare il pessimo avvio di stagione conquistando una vittoria preziosa davanti ai propri tifosi. La formazione emiliana, invece, dopo il pareggio ottenuto contro la Cremonese, spera di portare a casa l’intera posta in palio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 settembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

