Spezia-Milan, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Spezia-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida della disperazione quella del Picco tra i liguri al momento in zona retrocessione e chiamati al cambio di passo e i rossoneri che in campionato sono fuori dalla zona Champions e nella coppa hanno perso malamente il derby pochi giorni fa, in attesa del ritorno. Appuntamento alle ore 18 di sabato 13 maggio, chi avrà la meglio?

Spezia-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin.