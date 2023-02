Spezia-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Spezia-Juventus, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri vogliono reagire al mezzo passo falso europeo e cercano un successo al Picco in casa di una squadra che ha cambiato allenatore e che non vive un buon momento in chiave lotta per non retrocedere. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 18 di domenica 19 febbraio.

Spezia-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo.