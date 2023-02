Spezia-Juventus, Allegri in conferenza stampa: canale, orario e tv

Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Spezia e Juventus. L’allenatore bianconero interverrà alle 14:15 di sabato 18 febbraio nella cornice della sala stampa dello Stadium. L’allenatore è pronto a presentare la partita dopo la rifinitura. La diretta della conferenza sarà trasmessa su Juventus TV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale per seguire le emozioni della vigilia di questa ventitreesima giornata di campionato.

