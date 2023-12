Spezia-Bari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spezia-Bari, match dello stadio Alberto Picco valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini guidati da Luca D’Angelo, dopo l’importante vittoria conquistata sul campo dell’Ascoli, vogliono aprire una serie di risultati utili per uscire dalla zona retrocessione. La compagine di Pasquale Marino è reduce dal successo sul Sudtirol e spera di dare seguito ai risultati per riavvicinarsi alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 15 dicembre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

