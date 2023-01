Spezia-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Spezia-Atalanta, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Picco ecco di scena nel nuovo anno i liguri, che lottano per la salvezza, e i nerazzurri, che provano a restare in scia in chiave Champions ma devono tornare a far punti come nella prima parte della stagione. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di mercoledì 4 gennaio.

Spezia-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Massimo Gobbi.