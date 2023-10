Spagna-Scozia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Spagna e Scozia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Match decisamente importante ai fini della classifica, con le Furie Rosse che provano a sfruttare il fattore casalingo per avvicinare una nazionale, quella scozzese, finora imbattuta e a punteggio pieno con 15 punti in 5 partite. All’andata, in Scozia, finì 2-0 per i padroni di casa. La sfida è in programma oggi, giovedì 12 ottobre, alle 20:45 a Siviglia. Diretta su Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su TV 8. In streaming su Sky Go e NOW.