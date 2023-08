Spagna-Inghilterra in tv: data, orario e diretta streaming finale Mondiali femminili 2023

Spagna-Inghilterra sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming della finale dei Mondiali femminili 2023. Le spagnole sfidano le britanniche allo Stadium Australia di Sydney. In palio c’è la vittoria finale di questa rassegna iridata intensa nella quale c’è solo un ultimo passo da compiere per raggiunere il sogno. Appuntamento alle ore 12 di domenica 20 agosto, a diretta tv visibile su Rai Sport HD, mentre in streaming sarà visibile su Rai Play e FIFA+.