Spagna-Francia è l’ultima telecronaca di calcio di Stefano Bizzotto: in pensione dopo le Olimpiadi

Spagna-Francia, semifinale di Euro 2024, è l’ultima telecronaca di calcio di Stefano Bizzotto, che va in pensione dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, dove tra gli altri sport commenterà i “suoi” tuffi. Per il leggendario giornalista della Rai, bolzanino doc, si tratta dell’ennesima partecipazione come inviato in una grande rassegna calcistica, visto che ha seguito diversi Europei e tanti Mondiali, ed è stato anche la voce della Nazionale italiana per alcuni anni. E’ però l’ultima, perché come rivelano diverse fonti, appenderà il microfono al chiodo fra un mese, anche se non è ancora totalmente escluso che possa proseguire nella collaborazione con la Rai.

Ironia della sorte, l’ultima telecronaca di una partita di calcio per la tv di Stato è abbastanza “particolare” per Bizzotto: la sua voce squillante lo ha abbandonato nella serata di commiato e ha dovuto effettuare, con la solita professionalità, un commento da afono o quasi insieme ad Adani dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Ma a tutti i costi non ha voluto passare la mano per il saluto al suo pubblico, almeno quello della platea calcistica.