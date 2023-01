Southampton-Manchester City stasera in tv: canale, orario e streaming Carabao Cup 2022

Tutto pronto per Southampton-Manchester City, uno dei tanti incroci da non perdere della Coppa di Lega inglese, nota per motivi di sponsorizzazione come Carabao Cup. La squadra di Guardiola arriva al St. Mary’s Stadium dopo la straordinaria vittoria in casa contro il Liverpool di Jurgen Klopp. La partita inizierà alle 21:00 di stasera, mercoledì 11 gennaio, e potrà essere seguita su Dazn con telecronaca di Riccardo Mancini.