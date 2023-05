Sorteggio tabelloni Roland Garros 2023 domani in tv: orario, canale e diretta streaming

Tutte le informazioni sul sorteggio del Roland Garros 2023, secondo slam stagionale: data, orario, canale, diretta tv e streaming. Mentre le qualificazioni procedono velocemente verso le loro fasi conclusive, è già tempo di conoscere i due main draws dell’evento parigino. Carlos Alcaraz e Iga Swiatek saranno le prime teste di serie dei rispettivi tabelloni, con lo spagnolo che cercherà di conquistare il suo primo slam sul rosso e la polacca che invece proverà ancora una volta a confermarsi su uno Chatrier che per lei è diventato una seconda casa.

Il sorteggio si terrà all’Orangerie domani, giovedì 25 maggio, alle ore 14.00. In Italia, al momento, non è previsto un servizio televisivo che copra il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros 2023; gli appassionati potranno però seguire l’evento tramite i canali ufficiali del torneo, che proporrà una diretta sui social. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti direttamente da Parigi.