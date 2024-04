Sorteggio tabelloni Masters 1000 e Wta Madrid 2024 in tv: orario, canale e diretta streaming

Quando e come seguire il sorteggio dei tabelloni del torneo combined Masters 1000 e Wta 1000 di Madrid 2024, in programma sui campi in terra battuta della Caja Magica. Appena una settimana dopo Monte-Carlo, tutti i big tornano in azione per il secondo Masters 1000 su terra battuta della stagione. Occhi puntati sul due volte campione in carica Carlos Alcaraz, che ha rinunciato sia al torneo nel Principato che a quello a Barcellona ed arriva all’appuntamento con tante incognite e 0 partite giocate su questa superficie. Ai nastri di partenza anche Novak Djokovic e Jannik Sinner, che hanno però altre priorità (leggasi Roma e, soprattutto, Parigi). Proveranno dunque ad approfittarne i vari Zverev, Tsitsipas, Ruud o magari qualche altro azzurro come Musetti, Arnaldi, Sonego, Nardi, Cobolli, Darderi e Berrettini. C’è grande attesa anche al femminile, dove si rinnova il duello tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, numero uno e due del mondo nonché finaliste dello scorso anno. Tante le azzurre al via, da Paolini a Bronzetti, passando per Cocciaretto e Trevisan.

Il sorteggio dei tabelloni del torneo di Madrid si suddividerà in due tranches trattandosi di un evento combined. Quello femminile andrà in scena nella serata di domenica 21 aprile alle ore 18:00, mentre quello maschile nella mattinata di lunedì 22 aprile alle ore 11.00. Al momento non è prevista una copertura televisiva o streaming per seguire la procedura degli accoppiamenti. Tutti gli appassionati, tuttavia, potranno seguire tutti gli aggiornamenti attraverso le pagine social del torneo. In alternativa, Sportface.it monitorerà la cerimonia fornendo ai propri lettori una diretta testuale per seguire minuto dopo minuto il cammino di tutti gli italiani presenti. Il nostro sito, inoltre, garantirà news, aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutto l’arco del torneo di Madrid.