Sorteggio tabellone Masters 1000 Montreal 2024 con Sinner in tv: orario, canale e diretta streaming

Orario, canale e tutte le informazioni per seguire il sorteggio del Masters 1000 di Montreal 2024, torneo in programma sul cemento canadese dal 6 al 13 agosto. Si inizia con un giorno di ritardo rispetto alla tradizione per consentire a chi ha disputato i Giochi Olimpici di arrivare in Canada e farsi trovare pronto per il primo dei due ‘1000’ pre-Us Open. Gli incontri del tabellone principale inizieranno quindi martedì e il sorteggio del main draw, anziché il venerdì, quest’anno verrà anch’esso posticipato di 24 ore al sabato. Jannik Sinner è già arrivato in Canada, pronto a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Toronto.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Il sorteggio si terrà quindi nella giornata di sabato 3 agosto alle ore 22.30 italiane (16.30 locali). Non è prevista copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine social del torneo. In alternativa, Sportface.it fornirà aggiornamenti in tempo reale, con una diretta scritta, riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione canadese ai propri lettori.