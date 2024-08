Sorteggio tabellone Masters 1000 Cincinnati 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Orario, canale e tutte le informazioni per seguire il sorteggio del Masters 1000 di Cincinnati 2024, torneo in programma dal 13 al 19 agosto. A Montreal la situazione è in alto mare, con ancora incontri di secondo turno da completare a causa della pioggia. Ma il tennis non si ferma mai e non può attendere, così già si pensa alla prossima settimana per il secondo dei due ‘1000’ estivi nordamericani. Jannik Sinner sarà sempre il numero uno del tabellone, ma insieme a lui questa volta troviamo anche Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Ma non solo, perché Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono anch’essi nel main draw. Senza dimenticare Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego che dovrebbero disputare le qualificazioni.

Il sorteggio si terrà oggi, sabato 10 agosto, alle ore 21.30 italiane (15.30 locali). Non è prevista copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine social del torneo. In alternativa, Sportface.it pubblicherà il tabellone appena concluso il sorteggio. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione ai propri lettori.