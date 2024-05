Sorteggio playoff Serie C primo turno nazionale oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per il primo sorteggio dei playoff di Serie C 2023/2024, per la precisione del primo turno della fase nazionale, che sarà visibile oggi in tv. L’appuntamento è fissato alle ore 9.30 di domenica 12 maggio, quando bomber Felice Evacuo andrà a decretare per sorteggio gli accoppiamenti delle cinque sfide del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il sorteggio si terrà in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su Sky Go e NOW.

SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C PRIMO TURNO NAZIONALE: COME SEGUIRLO IN TV

Al sorteggio partecipano dieci squadre: si tratta delle terze classificate della regular season di ciascun girone, Vicenza, Carrarese e Benevento, più il Catania che ha vinto la Coppa Italia di Serie C, a queste si aggiungono le sei squadre che supereranno il secondo turno della fase dei gironi, e una di queste sarà testa di serie insieme alle altre quattro formazioni che debuttano in questa fase della post season. Diretta tv su Sky Sport 24, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW alle ore 9.30 di domenica 12 maggio, diretta scritta anche su Sportface.