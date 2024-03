Sorteggio Finali Serie A1 ginnastica ritmica 2024 oggi in tv: orario e diretta streaming

Tutto pronto per il sorteggio delle Finali del Campionato Italiano di Serie A1 2024 di ginnastica ritmica: ecco, di seguito, le informazioni per seguirlo in diretta. Archiviate le tre tappe di regular season del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good”, le sei squadre rimaste in gara sono pronte a sfidarsi nella Final Six, in programma il 6 e 7 aprile a Torino. Dopo le tappe di Chieti, Forlì ed Ancona, le prime della classe sono ancora una volta le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano con 90 punti speciali. Sul podio Udinese, seconda con 77 punti, e Raffaello Motto Viareggio, terza con 71 punti. Qualificate alle finali Scudetto anche San Giorgio ’79 Desio (71 punti), Armonia d’Abruzzo (57 punti) e SGM Forza e Coraggio (49 punti). In attesa dell’appuntamento decisivo che assegnerà il titolo di Campione d’Italia, si svolgono i sorteggi che determinano gli accoppiamenti delle semifinali. L’appuntamento con il sorteggio è per le ore 14.00 di mercoledì 27 marzo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta il sorteggio della Final Six della massima serie del campionato italiano di ginnastica ritmica.

GINNASTICA RITMICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

STREAMING E TV – Il sorteggio delle Finali della Serie A1 di ginnastica ritmica 2024 saranno visibili in diretta streaming su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione.