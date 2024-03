Sorrento-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Potenza, match del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine campana si sta rendendo protagonista di una buona stagione e ora spera seriamente di conquistare un posto nei playoff per sognare in grande. La squadra lucana, dal suo canto, si trova a metà classifica e prima vuole chiudere il discorso salvezza per poi eventualmente pensare alla qualificazione ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

