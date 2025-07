Rebecca Sartori, seconda al traguardo, ha fatto registrare il primato stagionale sui 400 ostacoli in 55.62 al meeting di Sotteville. Secondo anche Giovanni Lazzaro. Male Lorenzo Simonelli, sesto in 13.62 (+1.0) dopo un problema in partenza.

Nel meeting di Sotteville (Francia), tappa Silver del Continental Tour, c’è il primato stagionale sui 400 ostacoli per Rebecca Sartori in 55.62, seconda al traguardo. La veneta delle Fiamme Oro migliora il suo 55.74 di un mese fa a Rovereto e chiude alle spalle della portoghese Fatoumata Diallo che prevale con 55.31 mentre arriva quarta Linda Olivieri (Fiamme Oro, 56.49).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Secondo posto anche di Giovanni Lazzaro (Aeronautica) sugli 800 metri in 1:46.26, nell’ultimo test prima degli Europei U23 al via tra dieci giorni a Bergen, in Norvegia, dietro al marocchino Abdelati El Guesse (1:45.78).

Non è una buona serata per Lorenzo Simonelli che finisce sesto in 13.62 (+1.0) nei 110 ostacoli. La gara del campione europeo è condizionata da un episodio in partenza: i blocchi si muovono sotto la spinta dell’azzurro che perde così il primo appoggio e si vede costretto a rincorrere. Stavolta quindi il romano dell’Esercito non riesce a trovare il giusto ritmo tra le barriere, dopo l’ottima prova degli Europei a squadre di fine giugno a Madrid dove ha raccolto due preziosi piazzamenti: secondo nella gara individuale in 13.27 e anche quarto con la 4×100 correndo in ultima frazione.

Le parole di Simonelli

“Peccato perché sto bene – racconta Simonelli – ma il blocco è uscito, l’ho sentito veramente tanto, e di conseguenza la prima parte di gara è stata praticamente inesistente. Ero qui per rientrare in sintonia con il clima agonistico, purtroppo sono cose che possono succedere e si guarda avanti, con l’obiettivo puntato sui Mondiali di Tokyo a settembre”. Vittoria in 13.31 allo statunitense Ja’Kobe Tharp davanti al 13.37 del francese Romain Lecoeur. Negli 800 metri al femminile settimo posto di Maria Colajanni (Cus Palermo) con 2:03.31, ottavo invece Ossama El Kabbouri (Atl. Firenze Marathon) nei 1500 in 3:38.77.