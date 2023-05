Regolamento playoff Serie B 2023: come funzionano

Il regolamento dei playoff di Serie B 2023: ecco come funzionano e qual è il meccanismo di una post season che vede ai nastri di partenza sei squadre con il grande sogno della promozione in Serie A, che verrà raggiunto soltanto da una compagine. Innanzitutto, è bene ricordare che partecipano ai playoff le squadre dalla terza all’ottava posizione, con dei vantaggi per chi si classifica meglio: semplificando, la terza può pareggiare le quattro partite che dovrà giocare e guadagnare la promozione.

Ma andiamo con ordine: si qualificano direttamente in semifinale la terza e la quarta classificata in regular season, allo spareggio del turno preliminare, che si giocherà in gara secca, le squadre dalla quinta all’ottava posizione, nel dettaglio quinta contro ottava e sesta contro settima. Le squadre meglio piazzate hanno due vantaggi: giocano la partita in casa e approdano in semifinale in caso di pareggio, ma solo dopo i supplementari. Dunque con la parità al 90′ si giocheranno i successivi due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, ma niente rigori.

In semifinale la vincente del match tra quinta e ottava sfida la quarta, la vincente del match tra sesta e settima sfida la terza. Si giocano due partite, andata e ritorno, quest’ultimo in casa delle squadre meglio classificate nella stagione regolare. Queste ultime hanno l’ulteriore vantaggio di avanzare in finale in caso di parità di gol segnati tra andata e ritorno (dunque 1-1 e 0-0, 1-1 e 1-1, 2-1 e 1-0 e così via). Non si disputeranno dunque i supplementari.

Infine, la finale: anche in questo caso doppio confronto, anche in questo caso con andata e ritorno e quest’ultimo in casa della squadra meglio piazzata. In caso di parità tra andata e ritorno, verrà promossa in Serie A la squadra meglio classificata in regular season, ma se le due finaliste hanno chiuso la stagione a pari punti allora si disputerebbero supplementari ed eventuali rigori.