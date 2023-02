Sinner-Fils in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Jannik Sinner affronterà Arthur Fils nella semifinale del torneo ATP 250 di Montpellier 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio in Francia. L’altoatesino ha vinto e convinto nel derby di quarti contro Sonego, che era anche il suo esordio nella manifestazione. Chiaramente l’obiettivo è la conquista del titolo ed il penultimo ostacolo è il il classe ’04 che sta vivendo una settimana straordinaria, con tre successi senza perdere alcun set ai danni di due veterani d’alta classifica come Gasquet e Bautista-Agut e di un francese in ascesa come Quentin Halys.

Il giovane transalpino, che il pubblico italiano aveva conosciuto già lo scorso autunno a Parigi-Bercy quando sfidò due volte in pochi giorni Fabio Fognini, ha tutti i colpi per emergere ad alto livello e sarà certamente un avversario ostico. Uno di quei ragazzi che tende poi ad esaltarsi facilmente con il pubblico tutto dalla sua, come d’altronde accadrà in semifinale. Ma Jannik parte senza dubbio con tutti i favori del pronostico e non deve fallire l’appuntamento con la finale.

Sinner e Fils scenderanno in campo sabato 11 febbraio alle ore 15:00. La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW TV. Anche Sportface.it monitorerà questa sfida di semifinale, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.