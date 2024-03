Sinner-Dimitrov in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Masters 1000 Miami 2024

Jannik Sinner sfiderà Grigor Dimitrov nella finale del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. L’azzurro si gioca tanto in questo ultimo atto a Miami: insegue il secondo titolo in un ‘1000’ dopo il trionfo dello scorso agosto in Canada e allo stesso tempo è a un passo dall’agganciare la seconda posizione nel ranking mondiale e fare una volta di più la Storia del tennis italiano. E, come da lui stesso dichiarato, non gli dispiacerebbe alzare finalmente il trofeo del vincitore qui in Florida dopo essere stato battuto ben due volte in finale, prima da Hurkacz nel 2021 e poi da Medvedev nel 2023. Di fronte si trova un Dimitrov on fire: una seconda giovinezza per il tennista bulgaro, che sta incantando in questi giorni e più in generale sta ottenendo risultati importanti da diversi mesi a questa parte. Dopo cinque anni finalmente rientrerà in top-10 e ora va a caccia di un Masters 1000 che gli manca da Cincinnati 2017.

